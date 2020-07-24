Москалёв обслужит финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки». Вилков на VAR
Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на финальный матч Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с «Химками».
Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе. VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.
Финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 25 июля. Если «Зенит», ставший чемпионом России, выиграет Кубок, московское «Динамо» попадёт в еврокубки. В случае победы «Химок» в финале Кубка России представлять страну в Лиге Европы будет подмосковный клуб.
В полуфинале турнира «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1, а «Химки» одержали победу в матче с «Уралом» (3:1).
Федун: если с «Зенитом» будет судить Вилков, можно не выходить на матч
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