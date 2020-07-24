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Полиция задержала девять фанатов «Ливерпуля» во время празднований у «Энфилда»

Полиция задержала девять фанатов «Ливерпуля» во время празднований у «Энфилда»
Футбол / Англия 0

Полиция Мерсисайда задержала девять человек после домашнего матча «Ливерпуля» с «Челси» (5:3), сообщает BBC.

После вручения «Ливерпулю» трофея АПЛ тысячи фанатов собрались возле «Энфилда» и отмечали чемпионство на улицах. Около 3000 тыс. болельщиков было разогнано, полицейские произвели девять задержаний по причине пьянства, беспорядков, вождения в нетрезвом состоянии и нападений.

В заявлении клуба говорится, что «Ливерпуль разочарован происходящим за пределами „Энфилда“ и поведением фанатов, которые „не прислушались к совету праздновать дома“.

Ранее стало известно, что дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо подвергся ограблению в то время, когда игрок отмечал с командой завоевание трофея английской Премьер-лиги.

Дом Фабиньо, как сообщается, был ограблен в ночь после победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге, то есть после игры 37-го тура с «Челси» (5:3), по окончании которой и проходили праздничные церемонии. Считается, что воры проникли в его дом, пока сам игрок был на «Энфилде», празднуя победу «Ливерпуля».

Дом игрока «Ливерпуля» Фабиньо ограбили, пока он отмечал чемпионство с командой
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