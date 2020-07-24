Тарпищев — об арбитрах РПЛ: поставь пенальти против сильного – больше судить не будешь

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что в Российской Премьер-Лиге судьи не ставят пенальти в ворота сильных команд в спорных ситуациях.
«При наших судьях будут ставить пенальти в те ворота, куда надо, и не будут ставить туда, куда не надо. Почему? Иначе судью снимут и всё. Попробуй поставить пенальти против сильного – больше судить не будешь. Имею в виду достаточно спорный пенальти. Это двойные стандарты. Практика показывает, что сильных боятся», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ранее рассказал о консультации с европейскими арбитрами по эпизоду с падением в штрафной «Зенита» нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 1/2 финала Кубка России. Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась победой петербургской команды со счётом 2:1.
- 24 июля 2020
-
10:00
-
09:58
-
09:38
-
09:35
-
09:23
-
09:01
-
08:43
-
08:30
-
07:51
-
07:29
-
07:17
-
06:29
-
06:08
-
05:25
-
04:29
-
04:13
-
02:43
-
02:17
-
02:04
-
01:43
-
01:28
-
00:53
-
00:51
-
00:38
-
00:37
-
00:07
-
00:01
- 23 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:28
-
23:19
-
23:16
-
22:51
-
22:48
-
22:24