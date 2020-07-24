Тарпищев — об арбитрах РПЛ: поставь пенальти против сильного – больше судить не будешь

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что в Российской Премьер-Лиге судьи не ставят пенальти в ворота сильных команд в спорных ситуациях.

«При наших судьях будут ставить пенальти в те ворота, куда надо, и не будут ставить туда, куда не надо. Почему? Иначе судью снимут и всё. Попробуй поставить пенальти против сильного – больше судить не будешь. Имею в виду достаточно спорный пенальти. Это двойные стандарты. Практика показывает, что сильных боятся», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ранее рассказал о консультации с европейскими арбитрами по эпизоду с падением в штрафной «Зенита» нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 1/2 финала Кубка России. Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась победой петербургской команды со счётом 2:1.