Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Патрис Эвра: рад, что «Ливерпуль» не может отпраздновать чемпионство с фанатами

Патрис Эвра: рад, что «Ливерпуль» не может отпраздновать чемпионство с фанатами
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в эфире Sky Sports прокомментировал отсутствие возможности у «Ливерпуля» отпраздновать чемпионство с болельщиками из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, спустя 30 лет пришло время для победы «Ливерпуля» в лиге. Но да, я рад, что они не могут праздновать с фанатами», — приводит слова Эвра Express.

Эвра ранее рассказал, что ему угрожали убийством после скандала с бывшим форвардом «Ливерпуля» Луисом Суаресом. Эвра обвинил Суареса в проявлениях расизма и отказался пожать руку уругвайцу.

Футболистам и тренерам «Ливерпуля» после матча с «Челси» (5:3) в 37-м туре вручили чемпионский трофей английской Премьер-Лиги. «Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.

«Ливерпулю» вручили трофей АПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020