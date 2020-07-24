Патрис Эвра: рад, что «Ливерпуль» не может отпраздновать чемпионство с фанатами

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в эфире Sky Sports прокомментировал отсутствие возможности у «Ливерпуля» отпраздновать чемпионство с болельщиками из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, спустя 30 лет пришло время для победы «Ливерпуля» в лиге. Но да, я рад, что они не могут праздновать с фанатами», — приводит слова Эвра Express.

Эвра ранее рассказал, что ему угрожали убийством после скандала с бывшим форвардом «Ливерпуля» Луисом Суаресом. Эвра обвинил Суареса в проявлениях расизма и отказался пожать руку уругвайцу.

Футболистам и тренерам «Ливерпуля» после матча с «Челси» (5:3) в 37-м туре вручили чемпионский трофей английской Премьер-Лиги. «Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.