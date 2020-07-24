Серия А представила мяч на сезон-2020/2021
Итальянская Серия А на своём официальном сайте представила мяч, которым команды будут играть в матчах первенства в следующем сезоне.
Использовать в чемпионате Италии будут новый мяч Nike Flight, который также будет задействован в российской и английской лигах. Основным цветом снаряда является белым, на нём присутствуют синие и жёлтые вставки. Логотип компании-производителя сделан белым с красным контуром.
Утверждается, что благодаря новым технологиям траектория полёта мяча улучшится, а его турбулентность снизится на 30 процентов.
Фото: Официальный сайт Серии А
К настоящему моменту в нынешнем сезоне Серии А сыграно 35 туров. Лидером турнирной таблицы является «Ювентус», опережающий ближайшего преследователя, «Аталанту», на 6 очков.
Представлен новый мяч Nike Flight. Им будут играть в РПЛ и АПЛ
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