Павел Погребняк обратился к болельщикам «Урала»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк после ухода из екатеринбургского клуба поблагодарил болельщиков.

«Уважаемые болельщики «Урала»! Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет, и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за «Урал», и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах.

Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, ещё будет повод вернуться в этот город!" — приводит слова Погребняка пресс-служба «Урала».

Пресс-служба «Урала» ранее сообщила, что нападающий покидает екатеринбургский клуб. Погребняк перешёл в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 19 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.