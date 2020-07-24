Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Павел Погребняк обратился к болельщикам «Урала»

Павел Погребняк обратился к болельщикам «Урала»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Урала» Павел Погребняк после ухода из екатеринбургского клуба поблагодарил болельщиков.

«Уважаемые болельщики «Урала»! Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет, и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за «Урал», и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах.

Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, ещё будет повод вернуться в этот город!" — приводит слова Погребняка пресс-служба «Урала».

Пресс-служба «Урала» ранее сообщила, что нападающий покидает екатеринбургский клуб. Погребняк перешёл в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 19 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Павел Погребняк по-английски попрощался с «Уралом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020