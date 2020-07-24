Павел Погребняк по-английски попрощался с «Уралом»

Нападающий Павел Погребняк на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал уход из екатеринбургского «Урала».

«Я буду искренне скучать по всем тем эмоциям, которые мне выпало честь испытать во время выступлений за „Урал“, — написал Погребняк по-английски. „Спасибо, Екатеринбург!“ — добавил форвард уже на русском языке.

Пресс-служба «Урала» ранее сообщила, что нападающий покидает екатеринбургский клуб. Погребняк перешёл в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 19 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Всего за время выступления в «Урале» Павел провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.