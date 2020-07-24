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На Филиппинах скончалась 17-летняя футболистка

На Филиппинах скончалась 17-летняя футболистка
Футбол / Прочие турниры 0

Филиппинская футболистка Аньяна Баутиста ушла из жизни 22 июля в возрасте 17 лет, сообщается на сайте национальной федерации футбола.

Месяц назад спортсменке был поставлен серьёзный диагноз – острый рассеянный энцефаломиелит. Это редкое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется внезапным и широко распространённым воспалением мозга и спинного мозга. Впоследствии Баутиста заразилась коронавирусом, и инфекция усугубила первоначальную проблему.

«Федерация выражает соболезнования семье и друзьям Аньяны и просит футбольное сообщество помолиться за вечный покой её души», — говорится в заявлении.

Напомним, из-за пандемии коронавируса весной были приостановлены практически все соревнования в мире, а чемпионат Европы был перенесён на 2021 год.

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