На Филиппинах скончалась 17-летняя футболистка

Филиппинская футболистка Аньяна Баутиста ушла из жизни 22 июля в возрасте 17 лет, сообщается на сайте национальной федерации футбола.



Месяц назад спортсменке был поставлен серьёзный диагноз – острый рассеянный энцефаломиелит. Это редкое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется внезапным и широко распространённым воспалением мозга и спинного мозга. Впоследствии Баутиста заразилась коронавирусом, и инфекция усугубила первоначальную проблему.



«Федерация выражает соболезнования семье и друзьям Аньяны и просит футбольное сообщество помолиться за вечный покой её души», — говорится в заявлении.



Напомним, из-за пандемии коронавируса весной были приостановлены практически все соревнования в мире, а чемпионат Европы был перенесён на 2021 год.