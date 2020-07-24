Дмитрий Аленичев: потолок «Спартака» с нынешним составом — попадание в пятёрку РПЛ

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о задачах, поставленных руководством московского клуба перед новым сезоном.
«Новый гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов назвал цель — выход в Лигу чемпионов, это право по итогам сезона-2020/2021 дают только первые два места. Моё мнение, что с нынешним составом об этом и речи быть не может, потолок — попадание в пятёрку.
А чтобы составить реальную конкуренцию «Зениту», «Локо», «Краснодару», ЦСКА, необходимо приобрести минимум пять игроков. Если уйдет Жиго — двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всём уважении к молодым, далеко не уедешь. Центрального или опорного полузащитника: Крал выполняет большой объем черновой работы, но ему нужен помощник, ведь чех часто пропускает матчи из-за перебора жёлтых карточек.
Креативного хава, игрока такого плана, какими раньше были Егор Титов или Алекс, ведь Бакаев весной и летом подсел, стал нестабилен. И, честно говоря, взял бы ещё одного нападающего. Соболев, Понсе и Ларссон неплохие ребята, но не те, кто делает разницу. Много проблем возникает на позиции правого защитника, её также требуется усилить", — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».
- 24 июля 2020
-
11:37
-
11:21
-
11:09
-
11:00
-
10:48
-
10:46
-
10:40
-
10:17
-
10:00
-
09:58
-
09:38
-
09:35
-
09:23
-
09:01
-
08:43
-
08:30
-
07:51
-
07:29
-
07:17
-
06:29
-
06:08
-
05:25
-
04:29
-
04:13
-
02:43
-
02:17
-
02:04
-
01:43
-
01:28
-
00:53
-
00:51
-
00:38
-
00:37
-
00:07
-
00:01