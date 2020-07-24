Дмитрий Аленичев: потолок «Спартака» с нынешним составом — попадание в пятёрку РПЛ

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о задачах, поставленных руководством московского клуба перед новым сезоном.

«Новый гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов назвал цель — выход в Лигу чемпионов, это право по итогам сезона-2020/2021 дают только первые два места. Моё мнение, что с нынешним составом об этом и речи быть не может, потолок — попадание в пятёрку.

А чтобы составить реальную конкуренцию «Зениту», «Локо», «Краснодару», ЦСКА, необходимо приобрести минимум пять игроков. Если уйдет Жиго — двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всём уважении к молодым, далеко не уедешь. Центрального или опорного полузащитника: Крал выполняет большой объем черновой работы, но ему нужен помощник, ведь чех часто пропускает матчи из-за перебора жёлтых карточек.

Креативного хава, игрока такого плана, какими раньше были Егор Титов или Алекс, ведь Бакаев весной и летом подсел, стал нестабилен. И, честно говоря, взял бы ещё одного нападающего. Соболев, Понсе и Ларссон неплохие ребята, но не те, кто делает разницу. Много проблем возникает на позиции правого защитника, её также требуется усилить", — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».