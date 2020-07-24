«Спартак» ответил на троллинг «Локомотива» шуткой о Сёмине

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» ответила на троллинг со стороны коллег из «Локомотива».

«С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили?» — говорится в сообщении «твиттера» красно-белых. На картинке в поле пароля написано No Semin No Party — один из лозунгов болельщиков «железнодорожников», используемый для выражения недовольства уходом Юрия Сёмина из «Локомотива».

Ранее один из подписчиков в комментариях к твиту «Спартака» спросил, не взломали ли аккаунт клуба. «По взломам – к «Локомотиву», у нас всё красиво», — ответили в пресс-службе красно-белых. «Лучше девять дней без «Твиттера», чем сезон без еврокубков», — парировали в аккаунте «Локомотива».



Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги стал петербургский «Зенит», который набрал 72 очка. На 15 очков отстал московский «Локомотив». Оба клуба получили путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» занял седьмое место в чемпионате и не попал в еврокубки.