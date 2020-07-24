Ван Дейк: никто ничего не может сказать о сезоне «Ливерпуля». Мы выиграли титул с запасом

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о победе команды в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.



«Все мы люди, и у всех нас есть эмоции и чувства. Мы знали, что после возвращения нам нужно будет набрать шесть очков, чтобы стать чемпионами. Очевидно, такие мысли будут вертеться в голове, нравится тебе это или нет. Когда «Челси» победил «Манчестер Сити», стало легче. Мы провели несколько матчей, в которых должны были сыграть лучше, но нам не стоит концентрировать внимание на этих вещах. У нас был выдающийся сезон, мы потерпели всего два поражения. Никто ничего не может сказать о нашем выступлении, мы заслужили титул. Победа за семь туров до конца – раньше этого не случалось.



У каждого может быть своё мнение о дополнительных заменах и паузах на водопой, но мы не должны думать об этом. Мы выиграли титул с большим запасом. Всё заслуженно, и в следующем сезоне мы попытаемся повторить успех», — цитирует ван Дейка Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

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