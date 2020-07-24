Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» проявил интерес к защитнику «Крыльев Советов» Лысцову

«Рубин» проявил интерес к защитнику «Крыльев Советов» Лысцову
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» проявляет интерес к защитнику «Крыльев Советов» Виталию Лысцову.

2 сентября 2019 года «Крылья Советов» на официальном сайте клуба объявили о переходе защитника лиссабонской «Бенфики» Лысцова. Футболист подписал трёхлетний контракт с самарцами.

Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015 года перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей. Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один гол.

По итогам сезона «Крылья Советов» вылетели из Российской Премьер-Лиги в ФНЛ. Лысцов в этом сезоне провёл 8 матчей в РПЛ, забил 1 гол.

«Крылья Советов» вылетели в ФНЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020