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«Сочи» решил вопрос с арендой Руденко у «Спартака» с правом выкупа

«Сочи» решил вопрос с арендой Руденко у «Спартака» с правом выкупа
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» решил вопрос с арендой форварда Александра Руденко у «Спартака» с правом выкупа.

При этом нападающий продлил соглашение с московским клубом. Предыдущий контракт Руденко истекал следующим летом.

«Чемпионат» сообщал, что «Спартак» планирует расстаться с Руденко. В команде больше не рассчитывают на 21-летнего футболиста.

Александр является воспитанником красно-белых. С 2016 года он выступает за «Спартак-2». В январе игрок на правах аренды перешёл в столичное «Торпедо». В нынешнем сезоне Руденко записал в свой актив 14 голов и 3 результативные передачи в 25 матчах Футбольной национальной лиги и стал одним из лучших бомбардиров лиги. ФНЛ признала его лучшим молодым игроком.

«Спартак» не рассчитывает на Александра Руденко и хочет продать его летом
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