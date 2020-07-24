«Локомотив» отреагировал на шутку «Спартака» про Сёмина

В «твиттере» «Локомотива» ответили на шутку пресс-службы «Спартака» на тему ухода главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

Пресс-служба московского «Спартака» ранее в «Твиттере» отреагировала на троллинг со стороны коллег из «Локомотива».



«С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили?» — говорится в сообщении «твиттера» красно-белых. На картинке в поле пароля написано No Semin No Party — один из лозунгов болельщиков «железнодорожников», используемый для выражения недовольства уходом Юрия Сёмина из «Локомотива».

«Нет, просто у нас были всем известные и легко угадываемые логин и пароль», — парировала пресс-служба «Локомотива».

Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги стал петербургский «Зенит», который набрал 72 очка. На 15 очков отстал московский «Локомотив». Оба клуба получили путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» занял седьмое место в чемпионате и не попал в еврокубки.