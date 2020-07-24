РФС: участие 22 команд в ФНЛ не будет постоянным

На исполкоме РФС принято решение, что по итогам следующего сезона из Футбольной национальной лиги вылетят шесть команд.
«Участие 22 команд в ФНЛ не будет постоянным. В конце сезона-2020/2021 шесть последних команд прекратят участие в турнире, четыре клуба — победителя ПФЛ станут участниками ФНЛ в сезоне-2021/2022», — сообщает пресс-служба РФС.
Вчера, 23 июля, в Москве состоялось очередное заседание общего собрания Футбольной национальной лиги. На нём было принято решение, что в следующем сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба.
Членами ФНЛ официально стали победители своих групп ПФЛ в сезоне-2019/2020 – «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Также ФНЛ пополнили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели из Российской Премьер-Лиги.
Новое первенство должно стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года. Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в Премьер-Лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команды ФНЛ проведут переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ.
- 24 июля 2020
-
14:48
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:17
-
14:03
-
14:03
-
13:45
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:20
-
13:13
-
12:53
-
12:41
-
12:39
-
12:09
-
11:59
-
11:58
-
11:37
-
11:21
-
11:09
-
11:00
-
10:48
-
10:46
-
10:40
-
10:17
-
10:00
-
09:58
-
09:38
-
09:35
-
09:23
-
09:01
-
08:43
-
08:30