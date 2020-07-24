Дзюба: в открытый футбол с «Зенитом» играли только «Краснодар» и «Урал». Это ненормально

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением об оборонительной манере игры команд Российской Премьер-Лиги.
«У нас очень специфичный чемпионат. Больше половины команд играют в пять защитников. Плюс два или три разрушителя в центре поля. Итого — восемь. Хотя в Европе практически все играют в открытый футбол. Тот же Слава Караваев рассказывал: в Нидерландах первое место играет с последним, аутсайдер всё равно прессингует, в атаку идёт. У нас вы такого не увидите.
У «Зенита» в этом сезоне было четыре матча, когда с нами играли в открытый футбол. Самые приятные встречи. Две с «Краснодаром» и две с «Уралом». Всё! Остальные выходили против нас строго от обороны. Это ненормально. Почему говорят — у «Зенита» с «Краснодаром» каждый раз пиршество голов? Потому что соперник играет так же открыто, но нам где-то чуть больше везёт, что ли. Или у нас чуть больше мастерства. По большому счёту результат с «Краснодаром» всегда мог и может качнуться и туда, и сюда», — приводятся слова Дзюбы на сайте телеканала «Матч».
- 24 июля 2020
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