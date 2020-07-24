Дмитрий Тарасов ответил на сообщения СМИ о дебоше в самолёте

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов записал видео, в котором прокомментировал информацию в СМИ о дебоше в самолёте.

«Ребята, ничего подобного не было. Полная ложь. Если бы я нарушал правила, или дебоширил в самолёте, или был в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с самолёта, или по прилёте в аэропорту ждала бы полиция. Этого не произошло, значит, это всё враньё», — сказал Тарасов. Видео опубликовано на странице футболиста в «Инстаграме».

Один из пассажиров рейса Казань — Москва рассказал о развязном поведении в самолёте компании, в которой были Тарасов и экс-защитник «Рубина» Николай Поярков. По его словам, распивать спиртные напитки компания начала ещё до взлёта, вела себя громко и мешала остальным пассажирам спать.



Накануне «Рубин» сообщил о завершении аренды Пояркова, который возвращается в «Ростов». Контракт Тарасова с «Рубином» действовал до фактического завершения сезона. 22 июля «Рубин» сыграл последний матч в РПЛ, уступив «Спартаку» (1:2).