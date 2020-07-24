Суд не принял документы «Локомотива» по иску к Геркусу из-за нечитабельности

Во время заседания по иску «Локомотива» к бывшему гендиректору Илье Геркусу суд не принял документы «Локомотива» из-за нечитабельности.

«Значительная часть предоставленных документов изложена в нечитаемом виде, с изъятыми из них частями информации о работниках. В связи с этим невозможно восстановить подлинность документов. Ни один из документов не был подписан, не было дат, указания на полномочия, более того, сторона истца не предоставила подлинники.

В материалах есть документы, не обладающие реквизитами, отсутствуют даты, подписи. Есть документы на английском языке, но при этом не предоставлен их нотариальный перевод. Все тома, кроме первого, представлены в ненадлежащем виде. Мы потратили большое количество времени только на то, чтобы понять, что там написано", — передаёт слова адвоката Геркуса корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Сторона «Локомотива» в ответ заявила, что не готова сегодня предоставить оригиналы документов. Суд постановил возвратить предоставленные документы заявителю по причинам отсутствия оригиналов, так как не может их принять в связи с нечитаемостью документов. Кроме того часть сведений закрыта, отсутствует нотариальный перевод документов на иностранном языке.

На вопрос судьи, почему в документах убраны некоторые моменты, представитель «Локомотива» сказал: «Они [руководство] считают, что это конфиденциальная часть».

«Клуб говорит: «Верните премии». А вы вернёте те два года, потраченные на клуб? Условно из 30 кг документов 29 кг посвящены абсолютно не тому, не нашему делу. Все документы говорят о премии, выписанной футболистам. Истец сегодня говорит про премии работникам, но ссылается на премии футболистов», — добавил адвокат Геркуса.

28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей.