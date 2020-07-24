Объявлены сроки трансферных окон в России в сезоне-2020/2021
Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил сроки регистрационных периодов на следующий сезон, сообщается в телеграм-канале организации.
Для всех профессиональных футбольных соревнований среди мужчин, проводимых под эгидой РФС, летнее трансферное окно продлится с 26 июля по 17 октября 2020 года, а зимнее – с 29 января по 25 февраля 2021 года.
По итогам завершившегося розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту». Петербургская команда в 30 турах одержала 22 победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя, «Локомотива», составил 15 очков. Тройку лидеров в турнирной таблице замкнул «Краснодар».
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