Дзюба: 17 голов в РПЛ — достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оценил свои бомбардирские успехи в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Форвард забил 17 мячей, как и его партнёр по атаке Сердар Азмун.



«Хочу сказать: 17 голов в нашем чемпионате — это уже достижение. Я вас в этом ещё раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счёт того, что они выше классом. Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в 2 дня при «+ 40». Его, кстати, ещё и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А ещё потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч — по лапам сразу как дали бы ему.



Этого всерьёз никто не воспринимает, но снова повторю — у нас очень специфический чемпионат. Ещё один пример — приехал Комличенко из Чехии. Казалось бы, там тоже молотобойцы. Но уровень защитников всё равно другой. Разрушать сейчас все научились. Возьмите «Уфу» со своими 0:0! Это же невозможно! Срабатывает — да! Но всё же не уверен, что они сами получают от этого громадное удовольствие», — приводятся слова Дзюбы на сайте телеканала «Матч».

Дзюба: в открытый футбол с «Зенитом» играли только «Краснодар» и «Урал». Это ненормально