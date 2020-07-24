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Дзюба: Жиго берёт меня в замок, валит, падает и орёт. А фол свистят в другую сторону

Дзюба: Жиго берёт меня в замок, валит, падает и орёт. А фол свистят в другую сторону
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями о судействе матчей сине-бело-голубых.

«В Испании Диего Симеоне насчёт «Реала» объяснил: у него много одиннадцатиметровых, потому что команда много атакует. То же самое и с «Зенитом», хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь. Но других вещей не замечают, когда возникают спорные эпизоды в тех же матчах со «Спартаком». Насчитать их могу сколько хочешь. Берёт меня двумя руками в замок Жиго, валит на себя, падает и орёт. Я сделать ничего не успеваю. И даже подумать, как мне из этого выбраться — пролезать под ним, что ли? А фол свистят в другую сторону.

Но этот эпизод мы даже не рассматриваем — других масса. Хотя в принципе, когда ты выигрываешь, это тоже кажется нормальным», — приводятся слова Дзюбы на сайте телеканала «Матч».

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