«Оренбург» объявил об отставке Константина Парамонова

«Оренбург» сообщил об увольнении главного тренера команды Константина Парамонова.

«ФК «Оренбург» расстаётся с Константином Парамоновым. Благодарим тренера за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры. Исполнять обязанности главного тренера ФК «Оренбург» будет Ильшат Айткулов», — сообщила пресс-служба «Оренбурга» в «Твиттере».

«Оренбург», в 30 турах набрав 27 очков, финишировал на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



«Оренбург» впервые вышел в РПЛ в 2016 году, но вылетел в первом же сезоне, проиграв «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах. В сезоне-2018/2019 клуб вернулся в элитный дивизион и занял рекордное для себя седьмое место. В Кубке России лучшим достижением клуба является выход в полуфинал в сезоне-2014/2015. Тогда «Оренбург» под названием «Газовик» в серии пенальти проиграл будущему победителю — «Локомотиву».

Пресс-служба «Оренбурга» ранее пошутила о вылете клуба в Футбольную национальную лигу.