Геркус: мы увидели нынешний стиль «Локомотива». Люди плохо представляют, что происходило

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал обвинения со стороны клуба.

«Сегодня мы увидели нынешний стиль «Локомотива». Люди плохо себе представляют, что происходило. Такие сумбурные обвинения. Мы заявили большую часть нашей позиции, немного приберегли для заключительного этапа. Мне кажется, сегодня можно было вынести решение в мою пользу, но судья дал им последнюю возможность донести документы, чтобы они потом не ссылались на то, что такой возможности не было.



Судья согласился, что был безобразный образ предоставления доказательств, просто набор бумаги в качестве обоснования их смехотворных требований. Часть из них невозможно прочитать. Суд дал им последний шанс соблюсти формальности. Уровень подготовки клуба вы видели, они проводят какие-то совещания, что-то решают, предоставляют документы, не относящиеся к делу, путаются в выплате премий, ссылаются на документ, который мы доказали, что он не является профессиональным мнением, как на аудиторское заключение.

При этом они игнорируют настоящую выписку заключения. У них абстрактная неприязнь, которая вот так оформлена. «Локомотив» таким же образом решает все остальные вопросы. Со мной никто не связывался, я с удовольствием пойду с ними на контакт, мои двери открыты, и телефон всегда включён. Им нравится позориться таким образом, доставляя радость прессе, высвечивая себя в таком негативном свете. Для меня это больно, потому что футбольные клубы так поступать не должны. Если ты что-то делаешь, делай профессионально. Если идёшь судиться, будь уверен хотя бы в своих показаниях», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей.