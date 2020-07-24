«Урал» объявил об уходе Вилюша и Кухарчика

Екатеринбургский «Урал» в «Твиттере» сообщил, что защитник Мацей Вилюш и нападающий Михал Кухарчик уходят из команды.

«Мацей Вилюш и Михал Кухарчик покидают «Урал». У футболистов закончились сроки действия контрактов с нашим клубом. Мы благодарим Мацея и Михала за время, проведённое в нашей команде! Желаем успешного продолжения футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!» — говорится в сообщении.

31-летний Вилюш перешёл в «Урал» зимой 2020 года из «Ростова», поляк отыграл за екатеринбуржцев 8 матчей. 29-летний Кухарчик присоединился к команде в начале сезона. Польский форвард провёл в составе «Урала» 19 матчей, забил один гол.

Пресс-служба «Урала» ранее сообщила, что нападающий Павел Погребняк покидает екатеринбургский клуб.