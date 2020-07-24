Дюков: Кашшаи нужно дать время. Невозможно добиться отсутствия судейских ошибок за полгода

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи.



«Кашшаи работает всего полгода. Эти полгода были очень непростыми. Был перерыв, потом пришёл вирус со всеми последствиями и сложностями. По этому полугодию сложно делать выводы, нужно дать ему и команде время. Я пытаюсь смотреть футбол, когда есть время и возможности, но видеть всё я не мог. Я не знаток и не эксперт с точки зрения судейства, я пытаюсь эту работу для себя формализовать. Оцениваю по тем решениям, с которыми клубы не согласны, по которым есть обращения. За это время было девять обращений, 20 эпизодов. ЭСК поддержал судей в 16 эпизодах, в трёх не поддержал, в одном не согласился. Есть VAR, который уже несколько раз помог судьям в поле разобраться и исправить ошибки.



Ошибки ещё есть, мы должны стремиться к тому, чтобы их было минимальное количество или не было вообще. Но добиться этого за полгода невозможно. К тому же, судьи тоже готовились в экстремальном режиме. Объективно, все моменты нужно объяснять, проводить ликбез, инвестировать, тратить на это время. Судейский департамент на это согласился. Надеюсь, что с возобновлением чемпионата эта работа будет проводиться. Судьям ещё есть над чем работать. Но, объективно, у Кашшаи были непростые полгода. Нужно дать время и после этого оценивать результаты и прогресс. У нас принята стратегия развития судейства, мы должны её реализовать. Есть операционная работа – обслуживать матчи сейчас, но нужно и стратегию реализовать. Если хотим прогресса, то без её реализации мы не сможем иметь устойчивое и квалифицированное судейство», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.