Александр Дюков: отменять каждую жёлтую карточку мы не будем

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение, согласно которому КДК сможет отменять ошибочно полученные жёлтые карточки.

«Есть определённые подходы к этому УЕФА и ФИФА. Наше решение, если честно, принято исходя из нашей российской действительности, у нас были случаи, когда игроки получали карточки. Это некий тест и эксперимент. У нас было несколько похожих ситуаций, когда были вопросы по таким карточкам.

Возможно, мы вернемся к тому, что они не будут пересматриваться, в тот момент, когда к судейству будет меньше вопросов. Отменять каждую жёлтую карточку мы не будем. Иначе это приведет к пересмотру каждого назначенного штрафного", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил изменение в дисциплинарный регламент РФС, согласно которому с нового сезона КДК сможет отменить ошибочно полученную жёлтую карточку, если она влечёт за собой пропуск матча.