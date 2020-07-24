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Федун пропустил заседание исполкома РФС. Дюков не знает причин

Федун пропустил заседание исполкома РФС. Дюков не знает причин
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков признался, что не знает, почему владелец «Спартака» Леонид Федун пропустил сегодняшнее заседание исполнительного комитета организации.

«Отсутствие Федуна на исполкоме? Лично видел его два дня назад, вчера говорил с ним по телефону, в том числе и по футбольным вопросам. У меня с ним ровные и рабочие отношения. Мы регулярно общаемся. Я не знаю причину, по которой сегодня он отсутствовал, но поинтересуюсь», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» по итогам завершившегося на днях розыгрыша Российской Премьер-Лиги занял седьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков красно-белых отделили 6 очков. Чемпионом стал «Зенит».

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