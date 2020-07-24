Дюков: ни я, ни Алаев не звонили в клубы, чтобы они голосовали против расширения РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение не расширять Российскую Премьер-Лигу.

«Я обсуждал вопрос расширения с Прядкиным. Но решение не расширять РПЛ — решение лиги. Ни я, ни Алаев не звонили в клубы, чтобы они голосовали против. Что касается моего отношения, то нельзя менять правила после того, как соревнование завершено. Вирус стал форс-мажором, но когда мы принимали решение о рестарте, все знали о его существовании и условиях, в которых мы будем доигрывать.

Мы знали, что два клуба покинут РПЛ в том случае, если первые два места ФНЛ не откажутся от путёвки. Если бы расширили лигу, то открыли бы ящик Пандоры. Каждый год бы происходило что-то, что заставило бы нас пересматривать регламент", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.