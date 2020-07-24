Дюков: я шёл в РФС не на два года. Этого срока мало, чтобы создать что-то устойчивое

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил свою деятельность на посту главы организации.

«Когда я шёл на выборы президента РФС, то шёл с определённой программой и целями. Все программы и проекты были рассчитаны не на два года, а на более продолжительный срок. Исходя из этого, я шёл в РФС не на два года. Ничего не изменилось. То, что было намечено, хочется довести до логического завершения. Двух лет недостаточно, чтобы создать что-то устойчивое, что позволило бы нам решать задачи, которые мы должны решать в нашем футболе», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дюков также высказался о работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи. По его словам, невозможно добиться отсутствия судейских ошибок за полгода.