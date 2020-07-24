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Александр Дюков похвалил РПЛ за решение доиграть сезон

Александр Дюков похвалил РПЛ за решение доиграть сезон
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков положительно отозвался о работе Российской Премьер-Лиги, решившей доиграть сезон-2019/2020.

«Работа по возобновлению чемпионата без работы лиги была бы невозможна. РФС не мог этого сделать в одиночку. Гораздо проще не играть – нет матчей, нет проблем, нет критики. Никто не трогал те лиги, которые не играли. Плохо было только в футболе, потому что мы играли. Мне кажется, надо отдать должное РПЛ, которая взяла на себя решение доиграть чемпионат. Надо учитывать это», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Минувший розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. По итогам сезона титул достался «Зениту».

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