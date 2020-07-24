Новый сезон АПЛ начнётся 12 сентября
Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила, что сезон-2020/2021 стартует 12 сентября. Последний тур следующего сезона будет сыгран 23 мая.
Чемпионом нынешнего сезона АПЛ досрочно стал «Ливерпуль». Командам предстоит сыграть последний, 38-й тур первенства. Все матчи тура пройдут 26 июля.
Сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги готовятся к тому, что сезон-2020/2021 может пройти без зрителей. Клубы ожидают, что футбол вернётся в нормальное русло только после появления вакцины от коронавируса. Большинство экспертов считают, что вакцину не разработают до середины 2021 года. В связи с этим английские клубы изучают возможные последствия в случае решения лиги проводить матчи при пустых трибунах.
Следующий сезон АПЛ может пройти при пустых трибунах
- 24 июля 2020
-
17:47
-
17:45
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:18
-
17:16
-
17:07
-
17:03
-
16:52
-
16:50
-
16:49
-
16:47
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:23
-
16:19
-
16:14
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:46
-
15:34
-
15:30
-
15:20
-
15:18
-
15:13
-
15:11
-
15:06
-
14:59
-
14:48
-
14:45
-
14:35
Партнерский контент