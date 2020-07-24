Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глава РФС: мы не можем проверять маски у каждого болельщика на стадионе

Глава РФС: мы не можем проверять маски у каждого болельщика на стадионе
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о проблемах при проведении матчей на фоне пандемии коронавируса.

«Если соблюдать тот санитарный регламент, который был разработан, если правильно организовать тестирование, то вспышки вируса исключены. Не хочу комментировать то, что произошло в известных клубах, но они, к сожалению, сделали многое для того, чтобы всё это произошло, хоть они и не хотели этого. Мы можем призвать к соблюдению регламента и к ответственному поведению, в том числе за пределами клуба.

Что касается переносов, решение должна принять лига. Есть разные подходы: убрать резервные даты, оставить их. Какое решение они примут, такое решение они и поддержат. Наше пожелание – отсутствие серых зон, чтобы не было споров и шлейфа негатива.

Мы не можем проверять маски у каждого болельщика на стадионе. Это ответственность клубов и лиги. Это в интересах клубов и болельщиков, чтобы и дальше матчи проводились с болельщиками, чтобы их число росло. Чтобы посещаемость была не 10%, а больше», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020