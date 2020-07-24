Дюков — о баннере про Федуна: не знал, чему посвящён сериал. Рассказали, что ужас ужасный

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о баннере болельщиков петербургского «Зенита» в матче с московским «Спартаком» (2:1).

«Что касается баннера, то я не большой любитель сериалов. Посыла я не понял, не знал, чему посвящён сериал. Но те, кто смотрит, рассказали, что ужас ужасный. Не знаю, знал ли о баннере клуб. Клуб говорит, что не знал — на баннере, который к ним поступил, был стадион», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На баннере болельщиков «Зенита» было изображено лицо владельца «Спартака» Леонида Федуна в телевизоре, вокруг которого собрались фанаты в красно-белых цветах. Это отсылка к первому эпизоду сериала «Чёрное зеркало». КДК РФС за демонстрацию оскорбительного баннера оштрафовал «Зенит» на 500 тыс. рублей и запретил клубу допуск зрителей на несколько секторов стадиона на один домашний матч в Кубке России условно.