Червиченко: с атакой у «Спартака» порядок. Даже «буре в стакане» Мирзову место найдётся

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил силу атаки нынешнего состава красно-белых.



«Для вылетающих впереди Понсе и Ларссона передачи очень важны. Они, конечно, не топовые нападающие, но для уровня чемпионата России неплохие игроки и могут забить. Заплатили за них чуть больше, чем они того стоят, но, опять же, считать чужие деньги – дело неблагодарное. Если у хозяина есть такая возможность, то пусть хоть за 100 миллионов покупает! Бакаев пока нестабилен, хотя со своей левой ногой, конечно, ещё поможет.



За Соболева тоже переплатили, но и он неплохой форвард. По старанию так вообще вопросов нет – больше всех в команде роет землю, лезет, бьётся. Картины точно не портит. Осталось поймать кураж, как в начале прошлого сезона в Самаре. С нападением у «Спартака» всё в порядке. Даже этой «буре в стакане» по фамилии Мирзов место на поле найдётся – выйти в концовке и загонять защитников», — сказал Червиченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.



Полное интервью с Андреем Червиченко читайте на «Чемпионате».