Дюков — о фразе на футболке Ещенко: на месте Медведева я бы не жаловался

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о дисквалификации защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко, который после окончания полуфинального матча Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.

«Я даже не знаю, какое наказание КДК вынес Ещенко. Мне сложно давать оценку. Но из того, что видел, понятно, что изображено на футболке. Не знаю, является ли это оскорблением. На месте Медведева я бы не жаловался», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, говоря об имитации полового акта в исполнении Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». После встречи Ещенко вышел на поле в футболке со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме. По словам главы КДК Артура Григорьянца, футболист объяснил поступок тем, что «надеть майку его попросила жена, ведь он очень любит медведей».