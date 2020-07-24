Андрей Червиченко: думаю, «Спартак» образца 2003 года победил бы нынешнюю команду

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил нынешний состав красно-белых с командой, игравшим во времена его работы в клубе.
«Спартак»-2003 или «Спартак»-2020? 10-е место в чемпионате, но выигранный Кубок – неравнозначное сравнение с сегодняшним провалом «Спартака» по всем фронтам.
Думаю, сыграй мы, победил бы наш «Спартак». За счёт мысли и опыта. У нас был более слаженный состав. «Спартак» Тедеско — быстрее и перспективнее. Но у нас был Егор. Такой фигуры нынешнему «Спартаку» не хватает. Это проблема – отсутствие таких стержневых ребят, как Титов, Тихонов, Ковтун. Системообразующих игроков, вокруг которых должна формироваться команда», — сказал Червиченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.
Полное интервью с Андреем Червиченко читайте на «Чемпионате».
- 24 июля 2020
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