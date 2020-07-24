«Впереди новый этап в карьере и в жизни». Данил Круговой попрощался с «Уфой»
Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступавший за «Уфу» на правах аренды, попрощался с уфимской командой.
«Всем привет. Прошло ровно два года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа». Были взлёты и падения, но мы достойно прошли этот путь. Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков, руководство клуба, административный штаб, медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и в жизни. Желаю „Уфе“ большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщиков как можно чаще. Спасибо за всё, „Уфа“. Увидимся на зелёных полях. Ваш Круг», — написал Круговой на своей странице в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой Кругового, если продаст Кристиана Рамиреса.
«Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой Кругового, если продаст Рамиреса
- 24 июля 2020
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