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Вышел новый выпуск подкаста про АПЛ. Разбираем, чего ждать от последнего тура

Вышел новый выпуск подкаста про АПЛ. Разбираем, чего ждать от последнего тура
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем последние события в чемпионате Англии. Потрясающий матч «Ливерпуля» с «Челси», дубль Кейна, неожиданная ничья «МЮ» и история про отмену «Золотого мяча».

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В этом выпуске:
01.33 – 8 голов в главном матче тура.
04.36 – почему Пулишич не в основе?
07.30 – планы на игру «Ливерпуля» и «Челси».
10.50 – именно в этом матче весь Кепа.
16.14 – Аспиликуэта – монстр, а вот Рюдигер сдал.
18.58 – «Тоттенхэм» создал меньше, но разгромил «Лестер».
21.05 – Кейн – гений. Его пассивный офсайд – не такой уж и пассивный!
23.33 – как же не вовремя Сёюнджю сошёл с ума.
26.16 – кому что нужно для попадания в ЛЧ.
29.23 – корпоративная война «Сити» и «Арсенала».
35.33 – кажется, во Франции психанули с отменой «Золотого мяча».
42.39 – в этом туре Гвардиола установил рекорд АПЛ.
49.30 – «Арсенал» откровенно забил на АПЛ.
54.11 – победы по принципу кому нужнее.
57.26 – «МЮ» добился хорошего результата, но команда уже не на пике.

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