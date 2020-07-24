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Глава КДК — о баннере про Федуна: «Зенит» не ожидал этого, клуб согласовывал другой

Глава КДК — о баннере про Федуна: «Зенит» не ожидал этого, клуб согласовывал другой
Футбол / Кубок России 0

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание «Зенита» за оскорбительный баннер фанатов про Леонида Федуна, вывешенный во время матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1).

"«Зенит» всё признал и не стал ничего оспаривать. Что касается самого баннера, «Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Сам клуб не ожидал этого, они согласовывали другой баннер с РФС и полицией.

Надо отдать должное клубу, они провели своё служебное расследование. Приняли меры к наказанию виновных лиц, дело было передано по административному наказанию в суд. Письмо мы от них получили, также запросили от них решение суда. Помимо штрафа мы условно закрыли сектора нижнего яруса трибуны на один домашний матч кубка условно, с испытательным сроком в два года", — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Зенит» наказан за оскорбительный баннер фанатов про Леонида Федуна
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