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Опубликовано расписание ФНЛ сезона-2020/2021

Опубликовано расписание ФНЛ сезона-2020/2021
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Футбольная национальная лига (ФНЛ) на официальном сайте опубликовала расписание первенства сезона-2020/2021. Первый тур пройдёт 1-2 августа.

1 августа

«Чертаново» — «Спартак-2»
«Нижний Новгород» — «Томь»
«Иртыш» — «Енисей»
«Динамо» Брянск — «Оренбург»
«Нефтехимик» — «Чайка»
«Алания» — «СКА-Хабаровск»
«Текстильщик» — «Велес»
«Волгарь» — «Краснодар-2»
«Факел» — «Акрон»

2 августа

«Крылья Советов» — «Балтика»
«Шинник» — «Торпедо»

Напомним, в новом сезоне в ФНЛ сыграет 22 команды. По итогам турнира первые две команды выйдут в Премьер-Лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команды ФНЛ проведут переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ. Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.

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