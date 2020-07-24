Опубликовано расписание ФНЛ сезона-2020/2021

Футбольная национальная лига (ФНЛ) на официальном сайте опубликовала расписание первенства сезона-2020/2021. Первый тур пройдёт 1-2 августа.



1 августа



«Чертаново» — «Спартак-2»

«Нижний Новгород» — «Томь»

«Иртыш» — «Енисей»

«Динамо» Брянск — «Оренбург»

«Нефтехимик» — «Чайка»

«Алания» — «СКА-Хабаровск»

«Текстильщик» — «Велес»

«Волгарь» — «Краснодар-2»

«Факел» — «Акрон»



2 августа



«Крылья Советов» — «Балтика»

«Шинник» — «Торпедо»



Напомним, в новом сезоне в ФНЛ сыграет 22 команды. По итогам турнира первые две команды выйдут в Премьер-Лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команды ФНЛ проведут переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ. Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.