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ЦСКА интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалем

ЦСКА интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалем
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.

22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с января 2019 года. Ранее колумбиец защищал цвета «Карпат», «Севильи» и «Мильонариоса».

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской Суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 2,7 млн.

ЦСКА завершил кампанию-2019/2020 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «армейцы» выступят в Лиге Европы.

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