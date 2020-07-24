Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роберт Евдокимов не возглавит «Оренбург»

Роберт Евдокимов не возглавит «Оренбург»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», Роберт Евдокимов, считавшийся основным кандидатом на пост главного тренера «Оренбурга», не возглавит команду. Стороны не смогли договориться по сроку контракта.

Евдокимов рассчитывал на длительное соглашение не менее трёх лет, а клуб предлагал договор на один сезон. Это не устроило специалиста.

Евдокимов, в настоящее время возглавляющий «Нижний Новгород», сегодня объявил команде, что остаётся на своём посту.

Руководство «Оренбурга» также предлагало должность главного тренера Игорю Черевченко, но тот ответил отказом.

«Оренбург» завершил сезон-2019/2020 на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда набрала 27 очков. В следующей кампании «Оренбург» будет выступать в Футбольной национальной лиге.

«Оренбург» объявил об отставке Константина Парамонова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020