Роберт Евдокимов не возглавит «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», Роберт Евдокимов, считавшийся основным кандидатом на пост главного тренера «Оренбурга», не возглавит команду. Стороны не смогли договориться по сроку контракта.

Евдокимов рассчитывал на длительное соглашение не менее трёх лет, а клуб предлагал договор на один сезон. Это не устроило специалиста.

Евдокимов, в настоящее время возглавляющий «Нижний Новгород», сегодня объявил команде, что остаётся на своём посту.

Руководство «Оренбурга» также предлагало должность главного тренера Игорю Черевченко, но тот ответил отказом.

«Оренбург» завершил сезон-2019/2020 на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда набрала 27 очков. В следующей кампании «Оренбург» будет выступать в Футбольной национальной лиге.