«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — в 18:00 эксклюзивно на «Okko Спорт»

Сегодня, 26 июля, «Okko Спорт» покажет матч «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и начнётся в 18:00 мск.



Этот матч станет решающим в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Чтобы обеспечить себе участие в главном еврокубке, хозяева должны одержать победу, а гостей устроит и ничья. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед», набрав 63 очка, занимает третье место, «Лестер» (62) – на пятом. Между ними расположился «Челси» (63).



Букмекеры отдают предпочтение «красным дьяволам»: сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 2.30, а успех «лис» оценён коэффициентом 3.21. Команды встречались 129 раз, у «Лестера» 33 победы, а у «Манчестер Юнайтед» — 67.



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