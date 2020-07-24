«Вест Хэм» хочет продать Андрея Ярмоленко

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сообщил руководству клуба о желании расстаться с тремя футболистами. Шотландский специалист хочет потратить вырученные деньги на приобретение форварда «Брентфорда» Саида Бенрахмы, сообщает The Mirror.

В список Мойеса входят полузащитники Андрей Ярмоленко и Филипе Андерсон, а также нападающий Албиан Аети. Стоимость троих игроков оценивается в £ 65,5 млн (€ 72 млн).

Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний украинец в 22 матчах английской Премьер-лиги записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.

«Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. В матче последнего, 38-го тура «молотобойцы» на своём поле сыграют 26 июля с «Астон Виллой», начало — в 18:00 мск.