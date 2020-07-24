«Милан» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 24 июля, состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Аталанта».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду войдут ассистенты Джорджо Скеноне и Мауро Вивенци. Резервный судья — Джанлука Манганьелло.
В нынешнем сезоне «Аталанта» встречалась с «Миланом» в 17-м туре чемпионата Италии. Матч, прошедший в Бергамо, завершился победой «Аталанты» со счётом 5:0.
«Аталанта» набрала в 35 матчах 74 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (59) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Ювентус» (80).
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