«Барселона» и президент клуба подверглись массовым кибератакам в социальных сетях

«Барселона» и президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу подверглись в соцсетях массовым кибератакам, целью которых было нанести ущерб каталонскому клубу и управленцу, сообщает AS со ссылкой на El Mundo.

Консалтинговая компания Deloitte обнаружила использование более трёх тысяч ботов, которые написали около 20 тысяч негативных сообщений в адрес «Барселоны» и Бартомеу.

В социальных сетях 12,5% комментариев, касающихся каталонского клуба, имеют отношение к кибератакам, 5% были сделаны специальными программами автоматически.

Расследование выявило также, что боты распространяли ссылки на сайт, выступающий за независимость Каталонии.

Напомним, в феврале сообщалось, что «Барселона» наняла компанию, которая работала над позитивным имиджем Бартомеу и публиковала негативные комментарии о Лионеле Месси, Жераре Пике, Хосепе Гвардиоле, Хави и Карлесе Пуйоле.