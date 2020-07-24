«Барселона» и президент клуба подверглись массовым кибератакам в социальных сетях

«Барселона» и президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу подверглись в соцсетях массовым кибератакам, целью которых было нанести ущерб каталонскому клубу и управленцу, сообщает AS со ссылкой на El Mundo.
Консалтинговая компания Deloitte обнаружила использование более трёх тысяч ботов, которые написали около 20 тысяч негативных сообщений в адрес «Барселоны» и Бартомеу.
В социальных сетях 12,5% комментариев, касающихся каталонского клуба, имеют отношение к кибератакам, 5% были сделаны специальными программами автоматически.
Расследование выявило также, что боты распространяли ссылки на сайт, выступающий за независимость Каталонии.
Напомним, в феврале сообщалось, что «Барселона» наняла компанию, которая работала над позитивным имиджем Бартомеу и публиковала негативные комментарии о Лионеле Месси, Жераре Пике, Хосепе Гвардиоле, Хави и Карлесе Пуйоле.
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