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Юрий Сёмин: в финальном матче Кубка России «Зенит» — «Химки» могут быть сюрпризы

Юрий Сёмин: в финальном матче Кубка России «Зенит» — «Химки» могут быть сюрпризы
Футбол / Кубок России 0

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Зенит» — «Химки».

«Конечно же шансов больше у «Зенита». На текущий момент они сильнее всех в чемпионате. Конечно, они фавориты и Кубка России. Но в финальном матче могут быть и сюрпризы. Сергей Юран неоднократно завоёвывал трофеи как футболист. И, думаю, он может сюрпризы представить.

Что самое главное для игры в финале? Нужна полнейшая концентрация на игре. Плюс, нужно сделать меньше ошибок, чем соперник, — вот и всё. Как действовать Семаку, чтобы не было недооценки соперника? Сергея Семака точно не нужно учить, как ему делать его работу», — приводит слова Сёмина Rusfootball.

Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится завтра, 25 июля, в Екатеринбурге.

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