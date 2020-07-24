Юрий Сёмин: в финальном матче Кубка России «Зенит» — «Химки» могут быть сюрпризы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Зенит» — «Химки».



«Конечно же шансов больше у «Зенита». На текущий момент они сильнее всех в чемпионате. Конечно, они фавориты и Кубка России. Но в финальном матче могут быть и сюрпризы. Сергей Юран неоднократно завоёвывал трофеи как футболист. И, думаю, он может сюрпризы представить.



Что самое главное для игры в финале? Нужна полнейшая концентрация на игре. Плюс, нужно сделать меньше ошибок, чем соперник, — вот и всё. Как действовать Семаку, чтобы не было недооценки соперника? Сергея Семака точно не нужно учить, как ему делать его работу», — приводит слова Сёмина Rusfootball.

Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится завтра, 25 июля, в Екатеринбурге.