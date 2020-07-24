Вадим Евсеев: год назад многие говорили, что «Уфе» суждено бороться за выживание

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги сезона-2019/2020.



«На мой взгляд, он был успешным для «Уфы». Год назад многие говорили, что команде суждено бороться за выживание. И даже больше: что мы едва ли не главный претендент на вылет. Оказалось, что нет. Мы до последнего боролись за еврокубки, не хватило всего ничего.



Сезон разделю на три части. Первая часть — лето. Было мало времени на подготовку к сезону из-за того, что по итогам прошлого пришлось сыграть в стыковых матчах. К тому же в августе шло обновление команды: одни игроки уходили, другие приходили. Шла притирка состава, и игра была волнообразной, как и наше перемещение по таблице. Но к концу осени всё наладилось, появилась качественная игра, и «Уфа» начала регулярно набирать очки. Выделю выездную победу в Самаре, первую на чужом поле за долгое время. В отпуск ушли с хорошим настроением и стали готовиться к весне, закладывая фундамент.



Вторая часть — в самом начале этого этапа сыграли с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА. Никому не уступили по игре. Даже пропущенный гол, который решил судьбу матча с «Краснодаром», не был ошибкой. Одно качественное действие соперника принесло ему три очка. Но мы убедились, что наша модель игры и идеи работают, что они дают и будут давать результат. А потом был коронавирус, коллапс, кризис…



Кто-то отпускал игроков домой, кто-то тренировался, кто-то ждал новостей. Появилась ясность, и сразу началась спешка. Наши иностранцы тоже уехали, по возвращении им пришлось сесть на карантин. Команда в эти дни ударно работала в Аше. Тот сбор заложил фундаментальную базу для третьего этапа, команда отлично была готова функционально. В общем, то решение уехать в Аше было верным.



Три части — за восемь последних туров проиграли лишь раз, прошли ударно этот отрезок. Ввели в состав воспитанников клуба, ко многим нашим игрокам сейчас повышенный интерес. Это тоже критерий успешности сезона. Все увидели, что «Уфа» — крепкая, сыгранная и боевая команда. В игре стало больше взаимодействия. Мне как тренеру было интересно смотреть за ребятами. Выросла конкуренция, на каждой позиции было по два игрока. И что важно — не было равнодушных. Даже если парни не проходили в состав, они переживали за команду», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».