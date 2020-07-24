Уле-Гуннар Сульшер: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» опережают «МЮ». Мы должны стать лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии матча последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».
«Мы ещё нигде не оказались, поэтому предстоящий матч — шанс показать, что наша команда стала лучше. Если сможем добиться положительного результата, люди будут говорить, что сезон сложился для нас хорошо. Но это ещё не конец путешествия.
Выход в Лигу чемпионов не будет означать, что мы можем расслабиться. Нам нужно идти к следующей цели. Мы знаем, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» опережают нас. Так что мы должны стать ещё лучше.
Пока нет смысла обсуждать, что нам нужно в следующем сезоне. Сейчас надо сосредоточиться на матче с «Лестером». Давайте одержим победу, займём третье место и продолжим развивать эту команду», — цитирует Сульшера Goal.
Встреча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» 26 июля, начало — в 18:00 мск.
- 24 июля 2020
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