Глава FFF: Карим Бензема — один из лучших футболистов в мире
Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ поделился своим мнением об игре нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в сезоне-2019/2020.
«У Карима выдался исключительный год с «Реалом». Я уже поздравил Зинедина Зидана. На сегодняшний день Бензема — один из лучших футболистов в мире. Считаю, что он провёл лучший сезон в карьере», — приводит слова Ле Грэ RMC Sport.
Напомним, прошлой осенью глава FFF заявил, что карьера Карима в национальной команде Франции окончена.
В нынешней кампании Бензема в 37 матчах испанской Примеры забил 21 мяч и отдал 8 голевых пасов. В 10 встречах в остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Испании) 32-летний француз записал в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.
Модрич: Рамос — феномен, а Бензема является лучшим нападающим
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