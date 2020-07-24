Глава FFF: Карим Бензема — один из лучших футболистов в мире

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ поделился своим мнением об игре нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в сезоне-2019/2020.

«У Карима выдался исключительный год с «Реалом». Я уже поздравил Зинедина Зидана. На сегодняшний день Бензема — один из лучших футболистов в мире. Считаю, что он провёл лучший сезон в карьере», — приводит слова Ле Грэ RMC Sport.

Напомним, прошлой осенью глава FFF заявил, что карьера Карима в национальной команде Франции окончена.

В нынешней кампании Бензема в 37 матчах испанской Примеры забил 21 мяч и отдал 8 голевых пасов. В 10 встречах в остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Испании) 32-летний француз записал в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.